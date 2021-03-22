الخارجية تدرس اقتراح تقدم طلبات عودة اللاجئين من أهلهم في المكاتب القنصلية داخل سوريا

قال رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في مجلس الشعب بطرس مرجانة إنه تم تقديم اقتراح لوزير الخارجية للسماح بتقدم طلبات عودة اللاجئين من أهلهم في المكاتب القنصلية داخل سوريا بدلاً من تقديمها في السفارة بالخارج منوهاً أن الوزير وعد بدراسة الاقتراح.



وأوضح مرجانة لصحيفة “الوطن” أن هذا المقترح جاء “باعتبار أن هناك بعض الصعوبات تواجه الراغبين في العودة وأن المكاتب القنصلية السورية الموجودة في بعض الدول الغربية عدد موظفيها قليل بحكم أن تلك الدول سمحت بفتح هذه المكاتب لكن لم تسمح بزيادة عدد الموظفين فيها”.



وأضاف مرجانة أن “هناك العديد من التسهيلات القنصلية التي قدمتها وزارة الخارجية للمغتربين منها الخدمة الإلكترونية حيث إن المغترب بإمكانه أن يتواصل مع السفارة أو المكتب القنصلي ويتم تحديد موعد له عبر هذه الخدمة ويأتي ضمن المدة التي تم تحديدها له ما حد من دور السماسرة”.



وختم مرجانة “من المعروف أنه يحق لأي سوري العودة ويتم تسوية وضعه داخل القطر بعد إعطائه مهلة لذلك لحل أي معاملة إدارية لتسوية وضعه داخل القطر”.