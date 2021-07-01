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الحكومة تسمح باستيراد القطن والخيوط القطنية للصناعيين بأوقات محددة

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية باستيراد القطن المحلوج و الخيوط القطنية

وأيّدت  توصية اللجنة الاقتصادية مقترح وزارتي (الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة) بالسماح باستيراد مادة القطن المحلوج للقطاع العام والصناعيين فقط وفق طاقتهم الإنتاجية الفعلية لمدة ستة أشهر فقط،

وكما أيّدت توصيات اللجنة بالسماح للصناعيين باستيراد مادة الخيوط القطنية بكمية /5000/ طن فقط وفق قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /192/ لعام 2014 ووفق قوائم تقدمها وزارة الصناعة على أن تصل آخر شحنة قبل تاريخ 31/12/2021.

وتأتي الموافقة في ضوء التوصيات المنبثقة عن الملتقى الأول للصناعات النسيجية الذي عقد أواخر العام الماضي وبهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من الأقطان المحلوجة.