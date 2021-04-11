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الجيش السوداني يُسلم إثيوبيا عشرات الأسرى

كشفت مصادر عسكرية أن الجيش السوداني، يجري ترتيبات لتسليم عشرات الأسرى الإثيوبيين إلى أديس أبابا، بعد يومين.

وبحسب المصادر، فإن هؤلاء الأسرى تم إلقاء القبض عليهم خلال الاشتباكات المتقطعة الدائرة على حدود البلدين منذ تشرين الثاني الماضي.

وكان من المفترض أن تتم عملية التسليم أمس السبت بمدينة القلابات السودانية، إلا أنه تم تأجيلها إلى يوم الاثنين المقبل لإجراء المزيد من الترتيبات الفنية.

وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية، توتراً، على خلفية إعادة الجيش السوداني انتشاره في منطقة الفشقة الحدودية في  تشرين الثاني الماضي، وإعلانه بعد ذلك استرداد 90% من الأراضي الخصبة التي كانت تحت سيطرة مزارعين ومسلحين إثيوبيين.