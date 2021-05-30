التربية تستقبل الدفعة الأولى من الطلاب الوافدين من لبنان

أكد مدير التربية، ماهر فرج، استقبال ١٧٠ طالباً وطالبةً من شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، قادمين من الأراضي اللبنانيّة عند المعبر الحدودي، ومن المتوقّع وصول الدّفعة الثانية لاحقاً.



لافتاً إلى أنه تم استكمال كافة التجهيزات اللازمة في مراكز استضافة هؤلاء الطلاب بالتعاون مع محافظة ريف دمشق، والهلال الأحمر العربي السّوري مع عدد من المنظمات.



ويأتي هذا الإجراء ضمن حرص الدّولة السّورية على مستقبل أبنائها السّوريين سواءً كانوا داخل الوطن أو خارجه لتأمين الخدمة التعليميّة بأفضل صورها.