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التحالف السعودي يعلن قتله أكثر من 150 مقاتلا يمنيا في مأرب

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن أنه قتل خلال اليوم الأخير أكثر من 150 من عناصر "أنصار الله" (الحوثيين) في مديرية العبدية بمحافظة مأرب وسط اليمن.

وأكد التحالف اليوم الخميس، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 36 عملية استهداف ضد عتاد وعناصر لـ"أنصار الله" في العبدية، مشيرا إلى أن هذه العمليات أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية، فيما تجاوزت خسائر الحوثيين البشرية 150 شخصا.

ويعلن التحالف لليوم الرابع على التوالي عن شنه هجمات مكثفة على مواقع وقوات الحوثيين الذين يحاصرون العبدية.

وكثف الحوثيون في شباط الماضي عملياتهم العسكرية الرامية للسيطرة على مأرب التي لا تزال آخر معقل لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف، وسط البلاد.

 



المصدر: "واس"