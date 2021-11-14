الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين في إطار اتفاق التسوية بدرعا

أفرجت الجهات المعنية اليوم عن دفعة جديدة من الموقوفين من أبناء محافظة درعا الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة في المحافظة.



و “في إطار استكمال اتفاق التسوية الذى طرحته الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة تم اليوم الإفراج عن 20 من الموقوفين ممن غرر بهم ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين”.



وكانت الجهات المعنية أفرجت في الـ 7 من الجاري عن 15 موقوفاً ضمن تنفيذ اتفاق التسوية.



وشهدت محافظة درعا خلال الشهرين الماضيين عملية تسوية بناء على اتفاق طرحته الدولة وشملت حي درعا البلد ومعظم قرى وبلدات ومدن ريف المحافظة بالتوازي مع عمليات تمشيط نفذتها وحدات الجيش العربي السوري لعودة الحياة الطبيعية ومؤسسات الدولة إلى عملها في جميع أرجاء المحافظة.