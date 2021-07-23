الإعلام الحربي اليمني يعرض مشاهد لعملية هجومية قرب جيزان

بثّ الإعلام الحربي اليمني، اليوم الخميس، مَشاهدَ نوعية لعملية هجومية قُبالة جبل الدود الحدودي القريب من جيزان، تكلّلت بالسيطرة على عدة مواقع، ومقتل وإصابة وأَسر مرتزقة سودانيين.



ونفّذت القوات المسلّحة اليمنية عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني، المنتشرة غربي الكمب القديم، وغربي المنزالة، وعلى تلة عباس في محوري المدافن والملاحيظ قبالة جبل الدود الحدودي في جيزان السعودية.



وشنّت القوات المسلّحة اليمنية عملية هجومية على مواقع قوات التحالف السعودي من مسارين، تمكن خلالها الجيش و"اللجان" من السيطرة على عدد من المواقع، الأمر الذي أدّى إلى وقوع خسائر مادية وبشرية.



وتمكّنت القوات المسلّحة اليمنية من تدمير 4 آليات لقوات التحالف السعودي وعطبها، واغتنام أسلحة متنوّعة، وإحراق خيام ومتاريس تابعة لقوات التحالف السعودي، بعد فرارها منها، وأَسر أعداد من المرتزقة السودانيين.



وأظهرت المَشاهد الموثَّقة بعدسة الإعلام الحربي لحظات تقدُّم الجيش و"اللجان" إلى مواقع قوات التحالف السعودي واقتحامها، موضحةً تمكُّن القوات المسلحة اليمنية من إلحاق خسائر فادحة بها، وإجبارها مجاميع منها على الفرار.



وبيّنت المَشاهد ملاحقة الجيش و"اللجان" للمرتزقة السودانيين الفارّين والتنكيل بهم بين الوديان والتلال، ووقوع أعداد منهم في الأَسر، بينما حاولت طائرات التحالف السعودي إسناد العناصر التابعة للتحالف بعدد من الغارات لإيقاف تقدم الجيش واللجان الشعبية من دون أيّ جدوى.