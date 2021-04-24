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الأمن الجنائي بدمشق يلقي القبض على مزوري وثائق رسمية

الأمن الجنائي بدمشق يلقي القبض على مزوري وثائق رسمية

ألقى عناصر الأمن الجنائي بدمشق القبض على ثلاثة أشخاص يمتهنون تزوير الوثائق الرسمية وترويج العملة المزيفة.

وذكرت وزارة الداخلية أنه وبعد التحري وجمع المعلومات ألقى عناصر الأمن الجنائي القبض على ثلاثة أشخاص وضبطوا بحوزتهم مبلغاً من الدولارات المزورة وبطاقات شخصية وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تزوير الوثائق الرسمية والبطاقات الشخصية والوكالات القضائية وترويج العملة الأجنبية المزورة ضمن مدينة دمشق.

ولفتت الوزارة إلى مصادرة الوثائق التي كانت بحوزتهم مع استمرار التحقيقات لإلقاء القبض على باقي المتورطين في القضية وتقديم المقبوض عليهم إلى القضاء أصولاً.