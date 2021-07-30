استشهاد 5 عسكريين عراقيين بسقوط مروحية جنوبي كركوك

نعت خلية الإعلام الأمني في العراق في بيان اليوم الخميس استشهاد 5 عسكرين بينهم ضابطان.



وذكرت قيادة العمليات المشتركة في البيان الشهداء الـ 5 وهم: العقيد طيار أسامه طارق عبد عبيد، الرائد طيار علي فاضل غضبان، نائب ضابط لؤي حاتم فرحان، نائب ضابط أثير فائز إبراهيم، نائب ضابط وسام علي سفيح.

وأشار البيان إلى أن الشهداء هم من طاقم مروحية من نوع "مي 17"، واستشهدوا فيها أثناء سقوطها قرب محيط ناحية آمرلي في محافظة صلاح الدين، فجر اليوم الخميس، خلال تاديتها مهمة قتالية.





وذكر مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" أن "المروحية تعرضت لنيران مباشرة، ما أدى إلى احتراقها في الجو وسقوطها حينما كانت تقوم بمهمة حماية ومراقبة أبراج الكهرباء، إلى جانب مروحية أخرى عند الواحدة بعد منتصف الليل".



ووفق المصدر، سيجري تشييع العسكريين الخمسة في قاعدة كركوك الجوية.

وتتعرّض شبكة نقل الطاقة في العراق غالباً لهجمات.



وتشهد منطقة جنوب كركوك بانتظام عمليات للجيش العراقي والتحالف الدولي ضد "داعش" الذي لا يزال يملك خلايا نائمة في المنطقة، لا سيما جبال حمرين الواقعة بين محافظة صلاح الدين ومحافظة كركوك.



وأمس الأربعاء، أعلنت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب التابعة للقوات المسلحة العراقية إلقاء القبض على 14 إرهابياً من "داعـش" في مُحافظات مُختلفة من عموم البلاد.



وأعلن الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة في بيان نشره عبر وسائل التواصل الإجتماعية (فيسبوك وتويتر)، عن العمليات التي قام بها جهاز مكافحة الإرهاب.



كما نفذ جهاز مكافحة الارهاب عملية نوعية فُككت من خلالها شبكة إرهابية مُكونة من 6 عناصر داخل مُحافظة الأنبار غربي البلاد.



وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت في بيان أن الجيش العراقي أطلق قبل يومين عملية أمنية، بإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، لتفتيش وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك، لملاحقة بقايا عناصر التنظيم الإرهابي، وتطهير هذه المناطق.



وقبل يومين، أعلنت قيادة فرقة "الإمام علي" في قوات الحشد الشعبي استهداف أحد مخازنها في معسكر الديوك مرتين خلال يوم واحد بواسطة طائرة مسيّرة.



ومطلع شهر تموز/يوليو الجاري، أعلنت كتائب "حزب الله - العراق" أنها تأكدت "بالأدلة القاطعة وقوف الاستخبارات السعودية وراء تخريب أبراج الكهرباء في العراق"، مشيرة إلى أن التحقيقات الحكومية "ستخضع لمؤثّرات كبيرة من أجل عدم كشف المتورط الحقيقي في تخريب الأبراج".



وأحبطت قوة من "اللواء 25" في الحشد الشعبي، محاولة لعناصر من "داعش" تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية جنوبيّ محافظة نينوى.



وزارة الكهرباء العراقية قالت في وقت سابق، إن هجوماً إرهابياً استهدف محطة صلاح الدين الحرارية في سامراء أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، مشيرة إلى أن الاعتداء تمّ بعبوتين ناسفتين، وتسبّب بأضرارٍ مادية جسيمةٍ في أجزاء الوحدة التوليدية.



وأعلن "داعش" مسؤوليته عن الاعتداء الذي استهدف بُرجاً وخطاً رئيسياً للكهرباء يغذّي مناطق في بعقوبة والعاصمة بغداد.



