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استشهاد مدني وإصابة طفل بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي

استشهد مدني وأصيب طفل بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بريف حلب الشرقي وذلك في ظل الفوضى التي تشهدها المناطق التي يحتلها النظام التركي والتنظيمات الإرهابية بريف حلب.


وذكرت مصادر محلية أن عبوة ناسفة تم زرعها بسيارة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي انفجرت ما تسبب باستشهاد مدني وإصابة طفل بجروح متفاوتة.


واستشهد أمس مدنيان بانفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين التي تعم فيها مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات المجموعات الإرهابية التابعة للنظام التركي لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين.