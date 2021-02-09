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استشهاد شاب وإصابة والدته قرية مغر المير بريف القنيطرة

استشهد شاب وأصيبت والدته بانفجار طلقة عيار 23 مم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في قرية مغر المير التابعة لبلدة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وأوضح مدير مشفى الشهيد ممدوح اباظة الدكتور وسام الماوردي أن قسم الإسعاف في المشفى استقبل شاباً وصل متوفياً متأثراً بإصابته وسيدة مصابة بشظايا في مختلف الجسم حيث تم تقديم الإسعافات الضرورية لها وتحويلها إلى مشافي دمشق لاستكمال العلاج.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من ريف القنيطرة إلى محاكاة ممارسات العدو الإسرائيلي في تفخيخ المنازل والبنى التحتية وزراعة الألغام في الأراضي الزراعية لدب الذعر في نفوس الأهالي ومنعهم من العودة إلى أراضيهم.