سوريا ستحصل على الغاز و الكهرباء مقابل تسهيل وصلهما إلى لبنان
بمشاركة سورية… افتتاح أول مؤتمر برلماني عالمي لمكافحة الإرهاب في فيينا
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) في إدلب نفذوا 23 اعتداء خلال الساعات الماضية
الجيش يدخل درعا البلد: إنجاز نصف المهمّة
التايمز: الأسد وبايدن يتحدان لحلّ هذه الأزمة
الطيران الحربي يدمر مواقع استراتيجية للمسلحين في ريف إدلب
تقرير بريطاني: الولايات المتحدة قتلت 22 ألف مدني بذريعة الإرهاب
الجيش يدخل مدينة درعا البلد ويبدأ بتثبيت نقاط تفتيش وتمشيط المنطقة
مقتل شخص بتفجيرين متتالين في مدينة رأس العين
تحوّلات الحصار على سوريا: هل يستحيل الخرق... انفتاحاً؟
12 مليار ليرة سورية كلفة إصلاح خط الكهرباء الذي يربط سورية والأردن مع لبنان
رعاة أغنام يتصدون لمسلحين هاجموا قطعانهم في ريف الرقة
سورية تنفي وجود تواصل أو مفاوضات مع النظام التركي وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب
الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالاً جوياً ويختطف عدداً من المدنيين بريف القامشلي
درعا: تدخُّل روسي ينقذ «التسوية»

استشهاد شاب برصاص ميليشيا (قسد) في قرية زغير جزيرة بريف دير الزور الغربي

استشهد شاب برصاص مسلحي ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في قرية زغير جزيرة بريف دير الزور الغربي.
وذكرت مصادر محلية مسلحي ميليشيا (قسد) أطلقوا الرصاص من أسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي باتجاه مجموعة من الأهالي عند ضفة نهر الفرات في قرية زغير جزيرة بريف دير الزور الغربي ما أدى لاستشهاد شاب.

وأشارت المصادر إلى أن إطلاق الرصاص من قبل ميليشيا (قسد) أدى لبث حالة من الذعر والخوف بين الأهالي وخاصة الأطفال والنساء.

وصعدت ميليشيا (قسد) عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً للقتال في صفوفها.