استشهاد أسيرة محررة على يد جنود الاحتلال “الإسرائيلي”

استشهدت الأسيرة المحررة ابتسام خالد كعابنة إثر إطلاق قوات الاحتلال”الإسرائيلي” النار عليها، عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى وفاتها بعدما نزفت حتى الموت.



وقالت وكالة “وفا” الفلسطينية إن “عناصر من جيش الاحتلال “الإسرائيلي” أطلقوا النار على فلسطينية، وأصابوها بجروح، وتركت ملقاة على الأرض، وأغلق الحاجز بالكامل”



فيما زعمت صحيفة “معاريف” العبرية أن جنود الاحتلال قاموا بإطلاق النار على الشهيدة لنيتها تنفيذ عملية طعن ضدهم.



يذكر أن الشهيدة ابتسام كعابنة أمضت 18 شهرا في سجون الاحتلال “الإسرائيلي” بعد اعتقالها، في العام 2015، بحسب ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية عن شقيقها محمد كعابنة.