ارتفاع سعر أسطوانة الأوكسجين 100 % خلال 24 ساعة في طرطوس

ارتفع سعر أسطوانة الأوكسجين في طرطوس من 3 آلاف إلى العشرة آلاف ليرة خلال ذروة انتشار فيروس كورونا، لكن خلال 24 ساعة تضاعف إلى 20 ألف ليرة .



وبحسب صحيفة “الثورة” دخلت اسطوانة الأوكسجين في بورصة السوق كأي سلعة استهلاكية أخرى رغم أهميتها ودورها في إنقاذ حياة الكثير من المرضى.



وأكد عدد من المشافي الخاصة في طرطوس أنه بالرغم من رفع ثمن أسطوانة الأوكسجين من مئات الليرات إلى 10 آلاف ليرة خلال سنة لم يعترض أحد ولكن أن ترفع خلال 24 ساعة إلى الضعف فذلك غير مقبول ، نظرا لحاجة المرضى ولاسيما مريض الكورونا الذي يتلقى العلاج في منزله وبالكاد يستطيع الاستشفاء أو لناحية المشافي والتي ستضطر لرفع أجور عملياتها أيضا.



وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس المكلف مفيد سليمان إن هناك نقاشا يتم بعد رفع تسعيرة الكهرباء التجاري إلى الضعف حيث طالب أصحاب المعامل بذلك ولكن الأمر متروك للوزارة لاتخاذ القرار ، ولم يصدر أي قرار حتى الآن وتسعيرة الأسطوانة حتى تاريخه ٧ آلاف ونصف ومن المتوقع أنها سترتفع إلى ١٤_١٥ ألف ليرة اي ١٠٠%.



بدوره مدير الصحة بطرطوس د.احمد عمار لفت إلى أن الأمر متروك لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولكن الأسعار الجديدة للكهرباء ستفرض هذا الأمر علما أن المحافظة تقدم الكهرباء ٢٤ ساعة متواصلة لمعامل الأوكسجين لكي لا تنقطع المشافي من المادة في ظل هذه الظروف.