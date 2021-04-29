اتفاق سوري إيراني لتوريد خطوط إنتاج جديدة لشركة بطاريات حلب

أكد مدير "المؤسسة العامة للصناعات الهندسية" أسعد وردة، أن المؤسسة في طور التعاقد مع شركة إيرانية لتوريد وتركيب وتشغيل عدة خطوط إنتاجية في "شركة بطاريات حلب".



وأوضح وردة ، أن الخط الأول يتعلق بإنتاج البطاريات المغلقة مع إعادة تدوير البطاريات وصهر الخردة، والخط الثاني لإنتاج بطاريات luteum، أما الثالث فهو لإنتاج بطاريات Deep-cycle المرتبطة بأنظمة توليد الطاقة الشمسية.



وعرضت شركة روسية (لم يُكشف عن اسمها) على "المؤسسة العامة للصناعات الهندسية" في حزيران 2019، الاستثمار في "الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة" بحلب، على مبدأ التشاركية، لكن لم يستجد شيء بخصوص العرض.



وفي نهاية 2019، أوصت اللجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء" بالموافقة على مقترح "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، والمتضمن اعتبار صناعة البطاريات والإنفيرترات إحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات.



وحول "شركة الآليات الزراعية بحلب"، أعلن وردة عن اقتراح المؤسسة طرحها للتشاركية مع القطاع الخاص، أو طرحها للاستثمار وفق المرسوم 8، بهدف تطوير عملها بمجال صناعة الجرارات أو في صناعات أخرى.



وحققت شركات المؤسسة مبيعات بقيمة 50.769 مليار ليرة سورية خلال الربع الأول 2021، بصدارة "كابلات دمشق" التي بلغت مبيعاتها 24.593 مليار ليرة، تليها "حديد حماة" بـ20.265 مليار ليرة، ثم "كابلات حلب" بـ3.121 مليارات ليرة. "الثورة"