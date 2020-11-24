اتصال هاتفي بين بايدن وزعيم عربي

أجرى الملك الأردني عبدالله الثاني أمس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.



وقالت الوكالة إن العاهل الأردني أعرب خلال الاتصال عن تطلعه للعمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية.



وأضافت أن الاتصال تناول التعاون في مختلف المجالات، "بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.. وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".



وكان بايدن اقترب من كرسي الرئاسة الأمريكية بعد فوزه في ولاية ميشيغان المهمة، وإقرار هيئة الخدمات العامة الأمريكية بفوزه في الانتخابات، لتمويل العملية الانتقالية.



وفي وقت سابق، نشر بايدن أعضاء إدارته الجديدة، حيث قرر تعيين أنتوني بلينكن في منصب وزير الخارجية، وجيك سوليفان مستشاراً الأمن القومي الأمريكي، وأفريل هينز مديرة للمخابرات الوطنية، كأول امرأة تستلم هذا المنصب.



كما برز في سلسلة التعيينات اسم جون كيري "وزير الخارجية الأمريكي الأسبق"، بعد تعيينه مستشاراً خاصاً لشؤون المناخ.