ابن يقتل أمه نحراً بالسكين
شك بأنها قتلت والده منذ 10 سنوات فنحرها غير آسف على فعلته هزت جريمة مروعة وقعت في ضاحية أبي الفداء السكنية محافظة حماة بمدنها وأريافها، لفظاعتها وهولها، حيث أقدم شاب على قتل أمه نحراً بالسكين!.
وبيَّنَ مصدر مسؤول في قيادة شرطة حماة أنه خلال نصف ساعة من إعلام قسم شرطة الشريعة بالجريمة، تمت السيطرة على كل أطرافها وكشف خيوطها والقبض على مرتكبها.
وأوضح أن شاباً مواليد 2003 أقدم على قتل والدته "عبير ـ ع" مواليد 1977 ناحراً رقبتها بعدة طعنات بسكين حادة.
وكشف المصدر أنه بالتحقيق مع الابن القاتل، اعترف بارتكابه جريمته وهو مبسوط وكأنه لم يرتكب أي جرم!.
وأنه أقدم على فعلته غير هيَّاب، لاعتقاده أن والدته المغدورة قتلت والده بالعام 2012 ، حيث اتهمت بقتله آنذاك وسجنت لمدة 3 سنوات وأُطلق سراحُها بعد نيلها حكمًا بالبراءة.
ولفت المصدر إلى أنه سيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص، بعد إتمام كل الإجراءات القانونية وإغلاق الضبط الذي نظمه قسم شرطة الشريعة بهذه الجريمة المروعة.
"الوطن أون لاين"