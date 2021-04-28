ابن يقتل أمه نحراً بالسكين

شك بأنها قتلت والده منذ 10 سنوات فنحرها غير آسف على فعلته هزت جريمة مروعة وقعت في ضاحية أبي الفداء السكنية محافظة حماة بمدنها ‏وأريافها، لفظاعتها وهولها، حيث أقدم شاب على قتل أمه نحراً بالسكين!.


‏وبيَّنَ مصدر مسؤول في قيادة شرطة حماة أنه خلال نصف ‏ساعة من إعلام قسم شرطة الشريعة بالجريمة، تمت السيطرة على كل أطرافها ‏وكشف خيوطها والقبض على مرتكبها. ‏

وأوضح أن شاباً مواليد 2003 أقدم على قتل والدته "عبير ـ ع" مواليد 1977 ‏ناحراً رقبتها بعدة طعنات بسكين حادة. ‏

وكشف المصدر أنه بالتحقيق مع الابن القاتل، اعترف بارتكابه جريمته وهو ‏مبسوط وكأنه لم يرتكب أي جرم!. 


‏وأنه أقدم على فعلته غير هيَّاب، لاعتقاده أن والدته المغدورة قتلت والده بالعام ‏‏2012 ، حيث اتهمت بقتله آنذاك وسجنت لمدة 3 سنوات وأُطلق سراحُها بعد نيلها ‏حكمًا بالبراءة. ‏

ولفت المصدر إلى أنه سيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص، بعد إتمام ‏كل الإجراءات القانونية وإغلاق الضبط الذي نظمه قسم شرطة الشريعة بهذه ‏الجريمة المروعة.‏

 

 

"الوطن أون لاين"