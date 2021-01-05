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إيران تكشف عن سبب إيقاف الناقلة الكورية الجنوبية في الخليج

كشفت إيران عن سبب إيقافها لناقلة نفط كورية جنوبية في مياه الخليج، مشيراً إلى أن عملية الإيقاف استندت إلى أمر قضائي ودوافع فنية بحتة بسبب تلويثها للمياه.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قال في بيان له، «وفقاً للتقارير الأولية من السلطات المحلية، فإن توقيف النقالة الكورية تقني بحت، وتم نقل الناقلة إلى ميناء إيراني للتحقيق في الانتهاك وتلويثها البحر وقد تم ذلك بأمر قضائي».

وأضاف زاده «أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كغيرها من الدول، حساسة تجاه مثل هذه الانتهاكات، وخاصة تلوث البيئة البحرية، لذا فهي تتصدى لمثل هذه الأمور في إطار القانون»، مشيراً إلى أن «هذه الحالة ليست استثنائية وقد حدثت في حالات مماثلة في إيران ودول أخرى وسيتم الإعلان عن تفاصيل احتجاز الناقلة لاحقاً».

وفي وقت سابق، أعلنت #كوريا إرسال إحدى سفنها الحربية لمضيق هرمز، بعد احتجاز إيران لسفينة ترفع علمها بدعوى تلويث البيئة، حيث أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بأن «الحكومة طالبت بالإفراج المبكر عن الناقلة كوريا كيمي»، مضيفةً «أن 5 كوريين هم بين طاقم السفينة البالغ 20 فرداً».

وكانت الناقلة الكورية الجنوبية متجهة من ميناء الجبيل بالسعودية إلى كوريا الجنوبية ومحملة بـ 7200 طن من الإيثانول، بحسب "يونهاب". 