إيرادات قناة السويس تسجل أرقاماً قياسية

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أنّ إحصاءات الملاحة بالقناة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الفائت، سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة، محققةً أعلى حمولة شهرية في تاريخ القناة قدرها 112.1 مليون طن.





وأشار ربيع، إلى أنّ "إحصاءات الملاحة بالقناة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سجّلت عبور 1847 سفينة، مقابل عبور 1620 سفينة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، بفارق 227 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 14%، فيما بلغ إجمالي الحمولات الصافية حوالى 112 مليوناً و 100 ألف طن، مقابل 100 مليون و600 ألف طن خلال شهر تشؤين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بفارق 11 مليوناً و500 ألف طن، أي بزيادة بلغت 11.4%".



وأكد أنّ "الزيادة الكبيرة التي شهدتها إحصاءات الملاحة بالقناة ترجع بشكل أساسي إلى نتائج السياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها قناة السويس في التعامل مع مختلف أنواع السفن العابرة، لا سيما ناقلات الغاز الطبيعي المسال".



وأشار في هذا الصدد إلى أنّ "ما سجلته التقارير الملاحية من زيادة غير مسبوقة في أعداد وحمولات ناقلات الغاز الطبيعي المُسال العابرة للقناة والتي بلغت 84 ناقلة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري، مقابل عبور 46 ناقلة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 82.6%".



كما أوضح ربيع، أنّ "إحصاءات الملاحة بالقناة سجلت زيادة كبيرة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام الجاري، حيث بلغ عدد السفن العابرة في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 17020 سفينة، مقابل عبور 15640 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 1380 سفينة، وبنسبة زيادة قدرها 8.8%.



فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 8.4%، بواقع مليار و 50 مليون طن في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021، مقابل 968.6 مليون طن خلال نفس الفترة في العام الماضي، بفارق 81.4 مليون طن.



وأكد رئيس الهيئة، على أن عائدات قناة السويس رغم التحديات المختلفة شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، حيث سجلت إحصاءات الملاحة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر من العام الحالي 5.2 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 12.4% ، بفارق 575.1 مليون دولار.