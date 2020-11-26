إعلام الاحتلال: الجيش "الإسرائيلي" تلقى تعليمات بالاستعداد لضربة أمريكية محتملة ضد إيران

زعم موقع "والاه الإسرائيلي" وموقع "إكسيوس" الأميركي، أن جيش الاحتلال تلقى تعليمات بالاستعداد لهجوم أميركي محتمل على إيران قبل أن يغادر الرئيس دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الأول القادم.



وقالت "سكاي نيوز" إن حكومة "إسرائيل" أصدرت تعليمات للجيش في الأسابيع الأخيرة باتخاذ الاحتياطات، ليس بسبب أي تقييمات استخباراتية بشأن إدارة ترامب، ولكن بسبب توقع كبار المسؤولين "الإسرائيليين" ما وصفته بـ "فترة حساسة للغاية" قبل تولي الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن منصبه.



وحسب ما زعمه موقع "والاه" ونقلته "سكاي نيوز" فإن جيش الاحتلال يشعر بالقلق من أن "إسرائيل" ستتحمّل وطأة أي عمل "انتقامي" تشنه إيران إذا قررت واشنطن العمل ضد ايران. وقال جيش الاحتلال "إن إيران يمكن أن تضرب إسرائيل مباشرة، أو عبر حلفائها في لبنان أو قطاع غزة".



وبحث ترامب سابقاً مع إدارته توجيه ضربة ضد أكبر منشأة نووية في إيران "نطنز" قبل أن يثنيه عدد من كبار المسؤولين. وذكرت نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين بأن دونالد ترامب عقد اجتماعاً مع كبار مستشاريه في المكتب البيضاوي، وأبدى اهتماماً بإمكانية توجيه الضربة العسكرية لكن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية حذروه من عواقب مثل هذه الخطوة.



وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، في وقت سابق، الاسبوع الماضي، فرض عقوبات واسعة جديدة على إيران، تستهدف عشرات الشخصيات والكيانات المرتبطة بطهران.





وأفادت وزارة الخزانة الأميركية، بأن العقوبات تشمل "مؤسسة مستضعفان للثورة الإسلامية"، التي يديرها المرشد الأعلى الإيراني آية اللـه علي خامنئي، ووزير الأمن والمخابرات للبلاد محمود علوي، وعشرات الشخصيات والكيانات الأخرى بينها مرتبطة بقطاعات المعادن والنفط والنقل في إيران.



كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن ستطبق مزيداً من العقوبات ضد طهران في الأسابيع والأشهر المقبلة.