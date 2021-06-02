إعفاء متبادل من بعض تأشيرات السفر بين سوريا وسلطنة عمان

أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة مع سلطنة عُمان وأصبح قانوناً.



وبين وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، أن “القانون المتعلق بتصديق الاتفاقية مع سلطنة عمان يعتبر خطوة ممتازة جداً ومرحبا بها لتسهيل زيارة البلدين من قبل الفئات الواردة في القانون”.



وأعرب المقداد عن “تطلع سوريا إلى تعميم هذا الإعفاء المتبادل مع جميع الدول العربية لأنه لا حاجة لأن يقوم أي مواطن عربي بطلب تأشيرة إلى سوريا علماً أن الكثير من الدول العربية لا تمنح تأشيرات دخول للسوريين وهذا لا ينسجم مع علاقات الأخوة مع الدول الشقيقة ولا مع رغبات المواطنين العرب”.



الجدير بالذكر أن الوزير المقداد وقع اتفاقية الإعفاء المتبادل بين الجانبين من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، منذ آذار الماضي.