إطلاق نار من قبل مسلحين في درعا يتسبب في إصابة مدنيين

أطلق مسلّحون النار داخل مدينة درعا جنوبي سوريا، ما أدَّى إلى إصابة عددٍ من المدنيين، الذين تجمَّعوا قرب حاجز السرايا للعودة إلى بيوتهم.



وذكرت مصادر محليّة أنَّ المسلحين استهدفوا المدينة بقذائف الهاون، "في إطار المحاولة التي تهدف إلى تعطيل الجهود المبذولة لإنهاء الوجود المسلَّح في المنطقة".



وغادرت أول أمس حافلةٌ على متنها مسلّحين أحياء درعا ضمن التسوية المتَّفق عليها.

ويأتي خروج المسلحين يأتي "بموجب الاتفاق الذي توصّل إليه المفاوض الروسي". ومن المُقرَّر افتتاح مركز لتسوية أوضاع المسلحين وتسلُّم أسلحتهم.