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إصابة مدني بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي(داعش) في بادية تدمر بريف حمص

أصيب مدني بجروح مساء أمس جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي غرب قرية أرك بريف تدمر الشرقي.

وذكر مدير عام هيئة مشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة  أن المشفى استقبل مساء اليوم رجلاً في الواحد والثلاثين من عمره مصاباً بجروح عديدة وقد بترت رجله جراء انفجار لغم.

وأشار عودة إلى أنه تم إجراء الإسعافات اللازمة للمصاب وحالته مستقرة .

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من المنطقة إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها في الأراضي الزراعية وبين الأحياء والمنازل لإلحاق أكبر قدر من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الارهاب.