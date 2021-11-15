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إخماد حرائق عدة في حمص

أخمدت كوادر إطفاء حمص اليوم حريق أشجار زيتون بقرية تنورين في ريف حمص الغربي.


وأشار مدير الدفاع المدني بحمص العميد غياث عاقل إلى أن رجال الإطفاء من الدفاع المدني بحمص ومديرية الزراعة أخمدوا الحريق الذي تقدر مساحته بـ2 دونم و30 شجرة زيتون وتجري حالياً عمليات التبريد.

وبين عاقل أن حرائق عدة اندلعت أيضاُ اليوم في الريف الغربي في مناطق عمار الحصن وعيون الوادي ومشتى عازار وتنورين إضافة إلى منطقة تلدو ومنطقة الدوير وتم إخماد جميعها وتجري عمليات المراقبة والتبريد ما عدا حريق الدوير تعمل كوادر الإطفاء حالياً على إخماده.