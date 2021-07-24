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أمن "الحشد الشعبي" يعتقل إرهابيَين فخخا عشرات العجلات في بغداد

تمكنت مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لمفرزة تفخيخ العجلات ضمن ما يسمى بـ"ولاية العراق" شمالي العاصمة بغداد.

وجاء ذلك بعد جهد استخباري وأمني لمديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي والذي تكلل بإلقاء القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لمفرزة التفخيخ ضمن ما يسمى بـ"ولاية العراق" قاطع شمال بغداد.

وساهم الإرهابيان بتفخيخ عشرات العجلات طيلة فترة انتمائهما لتنظيم "داعش".

وتأتي هذه العملية في سياق العمليات النوعية الناجحة لأمن الحشد الشعبي والتي أسهمت في الإطاحة بالعديد من الإرهابيين البارزين والخطرين وتفكيك الشبكات الإرهابية واحباط مخططاتها الاجرامية.


ومنذ أيام تصدّت قوة من قيادة عمليات الجزيرة في "الحشد الشعبي"، لهجومٍ شنّه مسلّحو "داعش" في منطقة الرويعية في ناحية جرف النصر (جرف الصخر) شمالي بابل.