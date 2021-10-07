ألمانيا: "الخضر" يسعون لتشكيل حكومة مع "الاشتراكيين" و"الليبراليين"

أعلن حزب الخضر الألماني أمس الأربعاء عن رغبته في تشكيل ائتلاف مع الاشتراكيين الديموقراطيين الذين حلوا في الطليعة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أيلول/سبتمبر، إلى جانب الحزب الديموقراطي الحرّ الليبرالي.



بعيد هذا الإعلان، قال الحزب الاشتراكي الديموقراطي إنّ مناقشات أولى بين الأحزاب الثلاثة ستبدأ اليوم الخميس لتشكيل ائتلاف.



وقال زعيم الحزب الديموقراطي الحرّ كريستيان ليندنر في مؤتمر صحافي: "اقترحت للتو على (أولاف) شولتس (زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي) بموافقة حزب الخضر، على أن نلتقي غداً (الخميس) لمناقشات بيننا وهذا ما سيحدث".



من جهتها، قالت أنالينا بيربوك، التي تشارك في رئاسة حزب دعاة حماية البيئة في مؤتمر صحافي: "توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه من المنطقي الآن مواصلة النقاش مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي والحزب الديمقراطي الحر مع بحث أعمق عن أرضية مشتركة".



بدوره، أكد أولاف شولتس، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنّ لديه "تفويضاً" لتشكيل ائتلاف حكومي مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي.



وقال في برلين: "لقد منحنا المواطنون تفويضاً لتشكيل حكومة معاً".



واستبعد "الخضر" الذين احتلوا المركز الثالث في الاستطلاع الذي طوى صفحة أنجيلا ميركل في ألمانيا، تشكيل تحالف مع الديموقراطيين المسيحيين في الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات.



وتابعت بيربوك أنّ "الدولة لا تستطيع تحمل جمود طويل" في إشارة إلى أشهر المحادثات التي شلت ألمانيا والاتحاد الأوروبي في نهاية الاقتراع السابق في 2017.



وقالت بيربوك: "نقترح الآن أن يواصل حزب الشعب الديموقراطي المناقشة مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي والخضر" لتشكيل ائتلاف سمي "إشارة المرور"، مضيفةً أنّ "مصلحتنا تكمن في إنجاز الأمور بسرعة".



من جهته، أوضح روبرت هابيك الرئيس الآخر لحزب الخضر أنّ "مناقشات الأسابيع الأخيرة كشفت أن أكبر نقاط الالتقاء في المحتوى في إطار هذا الاقتراح (أي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديموقراطي الحر) ممكنة خصوصاً في مجال السياسة الاجتماعية".



واعتبر روبرت هابيك أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.



يُذكر أنّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي فاز في الانتخابات البرلمانيّة في ألمانيا، طابعاً نهاية عهد أنجيلا ميركل، وذلك بحصوله على 25,7% من الأصوات، متقدّماً بفارق ضئيل على المحافظين.



وحصل المعسكر المحافظ على 24,1% من الأصوات، وهي النتيجة الأسوأ في تاريخه، بينما حلّ حزب الخضر ثالثاً مع 14,8%، يليه الحزب الديمقراطي الحرّ بنسبة 11,5%.