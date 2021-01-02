أقمار صناعية ترصد طائرة صينية ضخمة

نشرت وسائل إعلام مشاهد التقطتها الأقمار الاصطناعية ادعت فيها قيام الجيش الصيني بعملية تحضيرات واختبارات جديدة في بحر الصين الجنوبي من شأنها أن تقلب موازين القوى على الحدود الصينية.



وانتشرت مؤخراً عدد من الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية تبين هبوط إحدى طائرات الجيش الصيني فوق جزيرة سبراتلي.



وبينت الصور الملتقطة للطائرة الضخمة الجديدة التي هبطت فوق الشعاب المرجانية للجزيرة يوم عيد الميلاد، ظهور طائرة صينية ضخمة لم ترصد سابقاً، بحسب موقع "scmp".



وأشار الموقع إلى أن الطائرة الضخمة هي طائرة صينية جديدة تعتبر واحدة من أكبر الطائرات المخصصة للنقل في الصين والتي تعمل على اختبارها في الوقت الحالي.



وبحسب المصادر العسكرية فإن الجيش الصيني كان يختبر قدرات طائرات النقل الخاصة به، وقامت الأقمار الاصطناعية بالتقاط ثلاث صور لهذه الطائرة أثناء تنفيذها هذه العملية.