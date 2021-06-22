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أضرار السمن الحيواني.. لو تحذروها!

يعتبر السمن أو الزبدة المصفاة من منتجات ألبان البقر أو الغنم، ويتم استخدامه في إعداد الأطعمة المختلفة.

ويحتوي السمن على العديد من العناصر المضرّة بالصحة مثل الدهون المشبعة والضارة والسعرات الحرارية العالية.

وهذه هي اضراره 

يرفع من فرصة الإصابة بمرض السكري، حيث يزيد من حساسية الجسم لمادة الإنسولين.

يسبب الحساسية نتيجة تفاعل الجهاز المناعي مع البروتين الموجود في الحليب.

تساقط الشعر.
يصبح الشعر دهني.
تشابك الشعر.
صعوبة في تصفيف الشعر.
انسداد مسامات فروة الرأس.
يرفع مستويات الكوليسترول الضّار في الدم.
يزيد من خطر تعرض الأشخاص لأمراض القلب والأوعية الدموية.
زيادة امتصاص المواد السامة التي تنتجها البكتيريا.
قد يزيد فرصة الإصابة بالسرطان.
يرفع خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل، مرض كرونز وأمراض الكلى وأمراض الاضطرابات المعرفية.

 

 