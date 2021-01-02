أشهر أنواع العقد النفسية

عقدة الظهور : الرغبة في أن يراك الآخرين ويعرفونك (حتى لو لن تستفيد من معرفتهم ). وهذه النوعية تملأ الفيس بوك واليوتوب والمنتديات



عقدة الايذاء : الإمعان في إيذاء و استفزاز الناس والرغبة في إتلاف أشياء الآخرين و تشويهها و تلويث الأماكن ,الكسر والتوسيخ والهدم وكل ما يصاحب التخريب من أفعال



عقدة جوكاست : الحب المرضي الزائد للآخر ما يتسبب له في الضيق وكأنه مقيّد , نجدها عند المرأة التي تمنع ابنها من عيش حياته وتأكيد رجولته وذلك بالمحافظه عليه بجانبها مثلما نجدها بالعلاقات العاطفية أو علاقات الزواج بالأطراف الذين يقيدون بحبهم واهتمامهم الزائد حركة الطرف الآخر



عقدة قابيل : التنافس العدائي على نفس الغاية وهي كره كل منافس أو زميل أو شخص يبدو أنه سيتفوق على المعني الذي قد يلجأ للرد العدواني و الصراع أو السب أو حتى التحقير والتشويه أو الاستهزاء



عقدة كرونوس : الشخصية التي تحكم سيطرتها على الآخرين وتجاهد لمنعهم من التعبير عن ذواتهم وذلك بسحق شخصياتهم تحت أقدامها , تظهر في الأب أو القائد أو الرئيس أو حتى الجد



عقدة أطلس : الشخص الذي يتعمد وضع نفسه تحت ظروف سيئة أو تحت ضغوطات ساحقة ومن يتحمل أشياء أكثر من طاقته حتى يبدو شهم يصارع القدر



عقدة ساندريلا : الشخص الذي ينتظر من يأتي ويغير له واقعه نحو الأفضل سواء كان ذكر أو أنثى. وغالبا يكون المنتظِر غارق في الأماني و الأحلام و هذه عقدة الفتاة العربية في الغالب



عقدة بيتربان : الشخص الذي يظل كالطفل تغلب عليه التصرفات الطفولية لايرغب بالنضوج أو تحمل المسؤولية و يجد متعة في عيش حياته كطفل بنفس العقلية والأحلام والاهتمامات



عقدة ليليت : الشخص الذي يسعى لإغواء أفراد الجنس الآخر، لا هم له بتأسيس العلاقة بل جذب انتباه وحب الجنس الآخر فقط تنتشر العقدة بين المومسات أو الرجال زير النساء



عقدة لوهنجرن : إسعاد الآخرين على حساب سعادة الذات من يقومون بما يسعد الآخرين ثم يختفون كي لا يتلقو الشكر هدفهم خلق السعادة وعدم المشاركة فيها كالآلهة



عقدة بولبكرت : شخصية تسعى لتحقيق حلم أو بناء شيء ما فتهدمه عند آخر لحظة لنجاحه ثم إعادة كل شيء من البداية دورة تتكرر من نفس العمل كاستمتاع بطريق الكفاح فقط !



عقدة جوناس : الانسحاب عند ظهور أول صعوبة والبحث عن المساعدة والحماية الشخصية الاعتمادية أكثر من اللازم