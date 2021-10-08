هناك العديد من أسباب عدم حرق دهون البطن، ويمكن القيام ببعض الطرق التي تساعد في تعزيز حرق دهون منطقة البطن وخسارة الوزن الزائد.



أسباب عدم حرق دهون البطن وطرق التغلب عليها



يعد البطن من أكثر المناطق التي تتكدس فيها الدهون، مما يسبب إزعاج لدى العديد من الأشخاص سواء رجال أو نساء، وذلك لصعوبة فقدان دهون البطن على عكس المناطق الأخرى بالجسم.



وفيما يأتي نتعرف على أهم أسباب عدم حرق دهون البطن وطرق التغلب عليها:

أسباب عدم حرق دهون البطن



فيما يأتي أهم وأبرز أسباب عدم حرق دهون البطن:





1. تقدم العمر



مع تقدم العمر يتغير معدل حرق الدهون في الجسم ليصبح أكثر بطئًا، وهو ما يصعب مهمة فقدان الوزن والدهون الزائدة وخاصةً بمنطقة البطن.



ويرجع ذلك لانخفاض مستويات هرمونات الجسم سواء هرمونات الإستروجين والبروجسترون لدى المرأة، أو هرمون التستوستيرون لدى الرجل.



2. عدم التركيز على تمارين البطن



لكل منطقة في الجسم تمارين تناسبها وتساعد في فقدان الدهون بها، ولذلك يجب تحديد مناطق تكدس الدهون بالجسم والبدء في ممارسة التمارين الرياضية الخاصة بها.



فعلى سبيل المثال ينصح بالتركيز على تمارين البطن للتخلص من دهون البطن، ويجب أن تكون الممارسة بانتظام.



3. تناول أطعمة تعيق حرق الدهون



هناك بعض الأطعمة التي تعيق عملية حرق الدهون بالجسم، مثل: الخبز الأبيض، والكعك، وغيرها من المعجنات، وخاصةً بعد إضافة السكريات إليها لتصبح مصدر لزيادة الدهون بالجسم.



كما أن اللحوم المصنعة، والدهون غير الصحية تسبب تراكم الدهون في مختلف مناطق الجسم وخاصةً البطن.



وعلى العكس تساعد الأطعمة الصحية في تعزيز التمثيل الغذائي بالجسم وبالتالي تحسين معدل الحرق، مثل: الخضروات، والفاكهة، والحبوب الكاملة، والدهون الصحية.



4. زيادة التوتر والقلق



عند زيادة الشعور بالتوتر ترتفع مستويات هرمون الكورتيزول بالجسم، والذي يحول دون فقدان الدهون بصورة جيدة، كما أن التوتر يسبب اضطرابات في مختلف الهرمونات التي يحتاجها الجسم في عملية الأيض وحرق الدهون.



5. عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم



في حالة عدم الحصول على قسط كافي من النوم يقوم الجسم بإنتاج مستويات مرتفعة من هرمون الغريلين (Ghrelin)، وهو الهرمون الذي يزيد من الشعور بالجوع، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وصعوبة فقدان الوزن.

كما أن النوم جيدًا في فترة الليل يساعد في تعزيز وظائف أجهزة الجسم المختلفة، وبذلك تحسين عملية الأيض، وتنظيم الهرمونات التي تساعد في فقدان الوزن.



6. العوامل الوراثية



تعد العوامل الوراثية من أسباب عدم حرق دهون البطن، فالأشخاص الذين يتمتعون بجسم التفاحة الذي يزداد فيه امتلاء البطن يعانون من صعوبة في فقدان الدهون بهذه المنطقة.



7. الإصابة ببعض الأمراض



تعد بعض الأمراض من أسباب عدم حرق دهون البطن، وخاصةً الأمراض التي تؤثر على صحة الغدة الدرقية وتلك التي تؤدي إلى خلل في الهرمونات.



كما أن بعض المشكلات الصحية تعيق ممارسة الرياضة، مثل: الام الظهر والمفاصل وغيرها، مما يجعل المهمة صعبة في حرق دهون البطن.



طرق تعزيز حرق دهون البطن



بعد التعرف على أسباب عدم حرق دهون البطن، يمكن الاستعانة ببعض الطرق لتحسين حرق دهون البطن، وهي:



اتباع نظام غذائي متوازن: يساعد النظام الغذائي المتوازن في تحسين أداء مختلف أجهزة الجسم، وهو ما ينعكس على الهرمونات وحرق الدهون.



ممارسة تمارين البطن: يجب الالتزام بممارسة تمارين البطن يوميًا لتساهم في حرق الدهون العنيدة بهذه المنطقة.



الحد من التوتر: ينصح بتجنب الأمور التي تؤدي للشعور بالتوتر سواء في العمل أو الحياة الشخصية، وذلك لأن التوتر يمكن أن يسبب الاتي:



إعاقة خسارة الوزن وحرق الدهون.



زيادة الشهية وتناول مزيد من الطعام.



النوم جيدًا: يجب الحصول على قسط كافي من النوم يوميًا وخاصةً في فترة الليل، وذلك لوقاية الهرمونات من الاضطرابات التي تؤثر على الحرق، والعمل على كبح الشهية ليلًا.



الإقلاع عن التدخين: إن التدخين من الأسباب التي تزيد فرص زيادة الوزن وخاصةً دهون البطن، ويساعد الإقلاع عن التدخين في تحسين الصحة العامة وتعزيز حرق الدهون.