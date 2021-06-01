أسباب ستدفعك لتناول السمسم يومياً.. تعرّف إليها
يحتوي السمسم على العديد من العناصر الغذائيّة المهمّة والمفيدة لصحّة الإنسان، فبذور السمسم تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنيّة، والألياف والبروتين والكالسيوم.
فوائد السمسم
-إنّ تناول السمسم يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بشكلٍ ملحوظ. وذلك بسبب احتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من الأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة.
-إنّ تناول بذور السمسم يساهم في التقليل من مستويات السكر في الدم والمضاعفات الناتجة عن ارتفاعها لدى المصابين بمرض السكري.
– يساهم في تقليل الدهون الثلاثية في الدم ولكنّه لا يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم.
-التقليل من الأعراض المصاحبة لمرض الزهايمر. بسبب احتوائه على مُضادات الأكسدة.
-يساهم في تحسين الوظائف الإدراكيّة المتعلّقة بالفهم. وأداء المهام بدقّة وسرعة. وذلك لدى المُصابين بالقصور الإدراكي البسيط.
– التخفيف من اضطرابات القلق الناجم عن الإجهاد.
– التحسين من الخصوبة لدى الرجال.
– التقليل من الإمساك.