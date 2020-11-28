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«انتهاك للحظر».. قوات عسكرية بريطانية في السعودية والسبب؟

كشفت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية عن إرسال لندن قوات عسكرية إلى السعودية سراً، لحماية حقول النفط، دون إحاطة البرلمان والرأي العام علماً بالقرار.

وذكرت الصحيفة أن هذا الإجراء انتهاك من قبل حكومة بوريس جونسون للحظر القائم على تصدير الأسلحة إلى السعودية بقرار قضائي.

وانتقدت المعارضة البريطانية في البرلمان بشدة إرسال الوحدات العسكرية إلى السعودية، متهمة حكومة جونسون بالافتقار إلى "البوصلة الأخلاقية" والتهرب من المراقبة.

كما اعتبر سياسيون بريطانيون بأن ماحصل "من أعراض العلاقة السامة" التي تربط بين الحكومة البريطانية والمملكة السعودية الغنية بالنفط التي يعتبرونها "دكتاتورية".

في المقابل، بررت وزارة الدفاع البريطانية تصرفها بكون حقول النفط السعودية "بنى تحتية اقتصادية حساسة" وهي بحاجة للقوات البريطانية لحمايتها، بالتعاون مع قوى أخرى دولية، من هجمات الطائرات المسيرة.

وأضافت "ذي إندبندنت" إلى أن إرسال القوات البريطانية إلى السعودية تم "بشكل يصعب تصديقه" في شهر شباط الماضي بالتزامن مع قرار حظر تصدير الأسلحة إلى هذا البلد.