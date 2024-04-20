رصد كائن بحري في طرطوس غير موصف عالمياً حتى الآن

انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر كائنًا بحريًا غريبًا وصف بأنه نوع جديد من الكائنات، وتم رصده لأول مرة في سوريا والبحر المتوسط.

خلال السنوات الأخيرة، شهدت المياه الإقليمية السورية دخول كائنات بحرية غريبة قادمة من البحر الأحمر والمياه الأطلسية الدافئة، نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة المياه.

أوضحت الدكتورة ازدهار عمار، أستاذة في قسم البيولوجيا البحرية بالمعهد العالي للبحوث البحرية بجامعة تشرين، أن هذا الكائن الغامض من نوع Pseudoceroce sp، ينتمي إلى فصيلة الديدان المنبسطة Flatworms، ويبلغ حجمه حوالي 3 سم، ولم يتم تسميته بعد.

وأشارت إلى أن ظهور هذا النوع للمرة الأولى في سوريا والبحر المتوسط، وتحتاج عملية مراقبته ودراسته لمعرفة كيفية استقراره وانتشاره في المنطقة.

وأوضحت أن البحث الذي أجرته بالتعاون مع هاوية يدعى محمود هلهل، كشف عن ظهور أنواع جديدة من الديدان وأنواع أخرى، مما يشير إلى وجود تنوع حيوي في التجمعات القاعية في المواقع التي تم دراستها.

وتحتاج دراسات أخرى لفهم أفضل لتنوع الحياة البحرية في سوريا وخاصة في بيئة الموانئ والمرافئ، ويمثل وجود هذه الكائنات غير المحلية مؤشرًا هامًا على دور النقل البحري في انتقال الكائنات.

أثر برس