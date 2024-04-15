الرد على الرد.. ما سيناريوهات إسرائيل للانتقام من إيران؟

التوتر بين إيران وإسرائيل تصاعد بشكل غير مسبوق مع الهجوم الإيراني الأخير الذي شمل مئات الطائرات بدون طيار وعشرات الصواريخ.

الهجوم جاء كرد فعل على الضربة الجوية التي استهدفت قنصلية إيران في دمشق في أبريل، وأسفرت عن مقتل قادة بارزين في الحرس الثوري.

رغم الدعوات لضبط النفس وتجنب التصعيد، إلا أن إسرائيل مصرة على الرد.

تقول مصادر إسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية أقرت الرد في اجتماع يوم الأحد، ولكن هناك انقسامات بشأن توقيت ونطاق الرد المحتمل.

من جهته، عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي يقول إن البلاد ما زالت تدرس الرد وستحدده الطريقة والتوقيت المناسبان.

وفيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقعة، قد تشن إسرائيل غارات جوية على أهداف في إيران كرد فعل مماثل. كما قد تستهدف القواعد الجوية أو البحرية أو المواقع النووية أو مخازن الصواريخ وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وتظل الخيارات مفتوحة بشأن الضربات المحتملة على مقرات الحرس الثوري أو قواعدها حول إيران.

مع احتمالية تأجيل الرد العسكري من قبل إسرائيل، هناك محاولات لتشكيل تحالف دبلوماسي بقيادة الولايات المتحدة لفرض عقوبات صارمة على إيران، مما قد يؤدي في النهاية إلى تعليق الرد العسكري وتعزيز الجهود الدبلوماسية للتعامل مع التهديدات الإيرانية.