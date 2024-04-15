هذه الصورة النهائية لتصميم ساحة المواساة الجديدة

تم تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للشكل النهائي لنفق وساحة المواساة في دمشق، مما أثار تساؤلات حول صحة الصورة.

أكد مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق، معمر الدكاك، أن الصورة المتداولة صحيحة، وأن العمل يجري حاليا في المرحلة الأخيرة، وهي زراعة النباتات التي من المتوقع أن تنتهي في الخميس القادم.

وأشار إلى أن عمليات تثبيت الحجر قد اكتملت وتم فتح الطرقات السطحية للمواطنين كما كانت من قبل، ومن المتوقع أيضا فتح النفق لحركة المرور خلال 3-4 أيام القادمة.

وأوضح المصدر أنه لم يتم تحديد موعد الافتتاح الرسمي، ولكن سيتم فتح النفق بالكامل لحركة السيارات والاستثمار خلال الأسبوع القادم، وذلك وفقًا لمدير الدراسات الفنية.

وأعلن مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق أنه ضمن خطة عام 2024، سيتم تنفيذ مشروع متكامل لتأهيل جسر الرئيس في النصف الثاني من العام، بتكلفة تقدر بحوالي 6 مليارات ليرة سورية، سواء عن طريق استدراج العروض أو من خلال شركات القطاع العام.



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