بن غفير يدعو إلى رد جنوني على هجوم إيران

15-04-2024

بن غفير يدعو إلى رد جنوني على هجوم إيران

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى رد “جنوني” على الهجوم الإيراني الذي وقع مساء السبت، بينما أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خطورة الوضع الحالي على إسرائيل.

بن غفير أشار في بيانه إلى ضرورة إيجاد ردع في الشرق الأوسط، مؤكداً على ضرورة أن يكون الرد جنونياً.

وأكد سموتريتش أنه لا يجب التساهل مع إيران، مشيراً إلى أهمية دعم إسرائيل من قبل المجتمع الدولي.

وأعلن عضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس أن إسرائيل تدرس رداً مناسباً على الهجوم الذي شنته إيران رداً على استهداف قنصليتها في دمشق، والذي شمل مئات الصواريخ والطائرات المسيرة.


سكاي نيوز عربية

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