 قريبا سبع مناطق صناعية جديدية في الخدمة

أكد مدير المناطق الصناعية في محافظة طرطوس المهندس علي حسيّان، وجود ثلاث مناطق صناعية وحرفية مستثمرة حالياً بالمحافظة، وهي طرطوس وبانياس والدريكيش، ومنطقة الشيخ بدر قيد الاستثمار، وسبع مناطق أخرى قيد التنفيذ في صافيتا وبلدات الصفصافة والعنازة والبارقية والروضة ورأس الخشوفة ودوير الشيخ سعد.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ البنى التحتية للمنطقة الصناعية في بانياس وتم رفدها بخط معفى من التقنين، ووصل عدد المقاسم فيها إلى ٨٤ مقسماً وحوالي ٢٥٠ مقسماً قيد البناء، وكذلك تم الانتهاء من تنفيذ البنى التحتية لمنطقة الدريكيش ودخل عدد من المقاسم بالاستثمار والقسم الآخر قيد البناء.

توجد دراسة لتنفيذ مراكز تحويل خطوط توتر منخفض لإيصال خط معفى من التقنين، وأيضاً منطقة الشيخ بدر في طور بناء المقاسم، وتختلف نسبة التنفيذ بين منطقة وأخرى على مستوى البلدان، وحالياً كلها قيد تنفيذ البنى التحتية حسب توفر الاعتمادات اللازمة.



تشرين