إيران تبدأ هجومها ضد إسرائيل

أعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات الانتحارية المسيرة، ومن المتوقع وصولها خلال الساعات القليلة إلى الأجواء الإسرائيلية

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" أن إيران أطلقت طائرات مسيرة نحو إسرائيل.

وقالت "كان": "بحسب التقارير، بدأت إيران اليوم (السبت) هجوما بطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، حيث أطلقت العشرات منها، ويستغرق تحليق الطائرات بدون طيار من إيران عدة ساعات قبل أن تتمكن من الوصول إلى إسرائيل".

وبحسب تقارير قنوات تليغرام المقربة من الحرس الثوري، تم إطلاق نحو 50 طائرة بدون طيار نحو إسرائيل.

وقالت القناة 14 العبرية: "بحسب تقارير أجنبية الرد الإيراني على إسرائيل بدأ، ومن المتوقع أن يصل خلال الساعات المقبلة العديد من الطائرات بدون طيار والصواريخ إلى الأجواء الإسرائيلية".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أنه "قبل قليل أطلقت إيران طائرات مسيرة من أراضيها ومن أراضي وكلائها نحو "إسرائيل"، نحن نراقب التهديد في المجال الجوي، ويدور الحديث عن تهديد يحتاج إلى عدة ساعات للوصول".

وأضاف: "الجيش وسلاح الجو ينفذون الخطط المرتبة التي استعدا للتعامل معها، وفي إطار الاستعدادات خدمات الـ GPS غير متاحة في عدة مواقع في أنحاء البلاد وتم التشويش بشكل مركز ومؤقت"

_العراق والأردن يعلنان إغلاق أجوائهما وتوقف حركة الملاحة الجوية حتى إشعار آخر



_البيت الأبيض: بايدن سيجتمع بعد قليل مع فريق الأمن القومي لبحث الوضع بالشرق الأوسط..

_طائرات انتحارية من منطقة البحر الأحمر تتجه نحو الأراضي المحتلة

_ مجموعة " حنظلة " الايرانية للحرب الالكترونية تعلن اختراق و تعطيل منظومة القبة الحديدية الاسرائيلية.

_ موجة ثالثة من أسراب المسيرات الانتحارية الايرانية تتقدم من خرمانشاه ، وجهتها الأقرب هي الجولان السوري المحتل.

_ المرشد الاعلى للثورة الاسلامية الايرانية السيد علي خامنئي ينشر تغريدة على منصة X يقول فيها سيتم معاقبة النظام الشرير

_الحرس الثوري الإيراني: نفذنا عملية بطائرات مسيرة وصواريخ رداً على جريمة الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في سورية

_تأثر حركة الطيران في عدة بلدان في الشرق الأوسط نتيجة التشويش على نظام GPS

_حزب الله : نفذنا هجوماً جوياً ‌بمسيّرات انقضاضية على منصات القبة الحديدية في إسرائيل

_إعلام العدو: انطلقت موجة ثالثة من الطائرات بدون طيار من العراق بإتجاه “إسرائيل” وتساعد بريطانيا إسرائيل في محاولة اعتراضهم

_وزير الدفاع الإيراني: أي دولة تفتح مجالها الجوي أو أراضيها أمام " إسرائيل " لمهاجمة إيران ستلقى ردنا الحاسم

_طائرات مدنية كانت متجهة إلى مطار بن غوريون تحوّل رحلاتها إلى مطار بيروت.

_مصدر استخباري أميركي:

الطائرات المسيّرة قد تكون عملية إلهاء لإطلاق صواريخ من إيران

_طائرات الاستطلاع و الحرب الالكترونية الامريكية تنطلق من قاعدة العيديد في قطر و تخترق أجواء العراق فيما يبدو أنه محاولة أمريكية لتحديد مواقع المسيرات الايرانية في سماء العراق.

_وسائل اعلام ايرانية :

‏أَطلَقت الجمْهوريَّة الإسْلاميَّة 270 طَائِرة مَسِيرَة شَاهِد - مُهَاجِر ضِدَّ الكيَان اَلمُحتل وَستُمهد لِإطْلَاق وَوصُول عَشَرات الصَّواريخ البالسْتيَّة .

_انهيار شامل تشهده بورصة العملات الرقمية تزامناً مع الهجوم على إسرائيل.

_يسرائيل زيف: لقد بدأت حرب إقليمية و على إيران أن تدفع ثمناً باهظاً لبدء الهجوم

_وسائل إعلام إيرانية: هجوم سيبراني واسع النطاق يطال الأنظمة الحكومية للكيان الصهيوني

_تفعيل الدفاعات الجوية المصرية للتصدي للصواريخ والمسيرات اليمنية والإيرانية

_موجة من المسيرات الانتحارية تعبر أجواء ريف دمشق باتجاه الجولان السوري المحتل.

_هيئة البث الاسرائيلية :

نحن نستعد لهجوم إيراني متعدد الجبهات يمتد لعدة أيام سيشل البلاد.

_القناة 12 الاسرائيلية :بدأ اعتراض المسيرات الايرانية في أجواء الأردن.

_إعلام العدو :يتحدث عن تفعيل سوريا للدفاعات الجوية في دمشق

_اجتماع مجلس الحرب الاسرائيلي حالياً في الغرفة المحصنة تحت الارض لمتابعة الضربات على إسرائيل.

_طائرات بريطانية تنطلق من قبرص للتصدي للمسيرات الإيرانية.

_وزير الأشغال اللبناني: الأجواء اللبنانية قد أغلقت أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية وذلك بشكل احترازي.

_مع اقتراب المسيرات من أجواء فلسطين المحتلة سيبدأ الجزء الرئيسي من الهجوم المركب

_أي بي سي نيوز عن مسؤول أميركي: نعتقد الآن أنه سيكون هناك ما يتراوح بين 400 إلى 500 طائرة بدون طيار وصاروخ سيتم إطلاقها على "إسرائيل"

_بايدن يصل البيت الأبيض لإلقاء خطاب بعد قليل

_الولايات المتحدة الأميركية: "ABC NEWS" عن مسؤول أميركي: نعتقد الآن أنه سيكون هناك ما يتراوح بين 400 إلى 500 طائرة بدون طيار وصاروخ سيتم إطلاقها على "إسرائيل".

_رويترز عن مصادر: وضع أنظمة دفاع جوي روسية الصنع من طراز #بانتسير حول العاصمة السورية والقواعد الرئيسية في حالة تأهب قصوى.

_القناة 14 العبرية:

مسؤول سياسي إسرائيلي كبير:

- سنرد بقوة ، هناك بالفعل تعاون ممتاز مع عدد من الدول إلى جانب الولايات المتحدة.

- إسرائيل تتلقى دعماً مباشراً على الأرض من فرنسا وبريطانيا والدول العربية المجاورة التي أرسلت رسائل مفادها أنها تنوي اعتراض التهديدات الجوية في طريقها إلى إسرائيل.

_قناة كان العبرية :

إطلاق موجة من صواريخ كروز الموجهة من الاراضي العراقية تجاه إسرائيل.

_رئيس الوزراء البريطاني:

أدين بأشد العبارات الهجوم المتهور الذي نفذه النظام الإيراني ضد إسرائيل

بريطانيا ستواصل الدفاع عن أمن إسرائيل وشركائها الإقليميين بما في ذلك #الأردن والعراق

_وسائل إعلام يمنيّة: سرب من الطيران المسيّر ينطلق من اليمن بإتجاه إيلات اقصى جنوب فلسطين.

- إعلام العدو: إطلاق صواريخ فرط صوتية قبل قليل من إيران إلى جانب الهجوم الأول

- حزب الله: استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

- إعلام العدو: مقاتلات بريطانية أقلعت من قبرص لاعتراض مسيرات وصواريخ تطلق من إيران باتجاه "إسرائيل".

- وسائل إعلام إيرانية: احتفالات في مدن عدة ببدء الهجوم على كيان الاحتلال

- إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب.

-إعلام العدو: الطلب من المستوطنين في إيلات البقاء قرب الملاجئ.

- إعلام العدو: سماع دوي انفجارات كثيرة على الحدود الشمالية.

- بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: يمكن اعتبار الأمر منتهيا وإذا ارتكبت "إسرائيل" خطأ آخر فإن ردنا سيكون أكثر حدة

- مصدر مطلع: الهجوم الإيراني صمم على مراحل عدة وكل مرحلة ستكون أشد من سابقتها حسب الظروف (وكالة فارس)

- صفارات الإنذار تدوي في النقب الأوسط.

-إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في ديمونا و نفاطيم.

-إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في عشرات المناطق في النقب والبحر الميت.

- إعلام العدو: دوي انفجارات ضخمة في النقب.

- سماع دوي انفجارات ضخمة في سماء دمشق.

-إعلام العدو: تجدد دوي صفارات الإنذار في الجولان.

- الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في محيط مطار دمشق الدولي وتسقط بعضها

- الصواريخ الإيرانية وصلت سماء رام الله

- إعلام العدو: أنباء أولية عن سقوط صواريخ في النقب.



-وول ستريت جورنال عن مسؤولين غربيين وفرنسيين: نشر قوات من البحرية الفرنسية للدفاع عن إسرائيل



-أمير بوخبوط : تم اتخاذ القرار ، قرر مجلس الحرب عدم احتواء الهجوم ، ستقوم إسرائيل بمهاجمة إيران بدون رحمة.



-القناة 12 العبرية:



مصادر إسرائيلية: الجيش الأردني ساهم في اعتراض عدد كبير من المسيّرات والصواريخ الإيرانية.



-القناة 14 العبرية:



إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة جراء الصواريخ التي أطلقت من إيران تجاه إسرائيل.



-صفحة موتي كاستل العبرية:



مسؤول سياسي كبير للقناة 14: وزراء مجلس كابنيت الحرب (الذي انتهى قبل قليل) تبنوا موقف رئيس الوزراء بالرد الكبير والمؤلم ضد إيران.



-قناة كان العبرية:



الولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية شاركت في اعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية.