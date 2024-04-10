مزاد لبيع 595 سيارة وآلية في دمشق خلال الشهر الجاري

أصدرت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بياناً اعلنت فيه عن مزاد علني لبيع 595 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة أخرى في فرع المؤسسة بالعاصمة دمشق.

ووفقاً للبيان يبدأ المزاد اعتباراً من الـ14 ولغاية الـ30 من نيسان الجاري ومكان تواجد الآليات مستودع الإسكان العسكري فرع النقل المركزي 24، ومستودع القطع التبديلية في صحنايا (كراج النخيل) ومستودع شعبة الأمن العسكري في داريا، ومستودع إدارة المركبات في حرستا.

وسيتم المزاد في مدينة الجلاء الرياضية ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقعها الإلكتروني.