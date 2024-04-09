الرئيس الأسد يلتقي عدد من كبار علماء الشام ويؤكد دور المؤسسة الدينية في تماسك المجتمع

التقى الرئيس بشار الأسد، الاثنين، مع عدد من كبار علماء الشام، وفق ما ذكره الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية.

وأشار الرئيس الأسد إلى “دور المؤسسة الدينية في ترسيخ استقرار وتماسك المجتمع والدولة، وذلك من خلال مقاربتها الصحيحة للشؤون الدينية”.

وأضاف الرئيس الأسد “تراكمت جهود جميع العلماء خلال السنوات الماضية، حتى بدأنا نقطف ثمار هذه الجهود بشكل ملحوظ ضمن مختلف شرائح المجتمع السوري الذي أظهر نضجاً فكرياً ومعرفياً ودينياً يتوازى ويتكامل مع نضج المؤسسة الدينية في سوريا”.

وأكد الرئيس الأسد أن “التزام المؤسسة الدينية السورية بالفهم الصحيح للقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف أسهم بشكل رئيسي بتعليم الناس الإسلام كما أنزله الله تعالى حيث لا يوجد إسلام وسطي وآخر متطرف وإنما هو إسلام واحد لكن المتشددين هم الذين تطرفوا”.