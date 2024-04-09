القبض على امرأة قتلت اثنين من جيرانها بقصد السرقة بريف دمشق

ألقت شرطة ناحية سعسع بريف دمشق القبض على امرأة قتلت جارتها وجارها، بقصد سرقة سندات أمانة موقعة عليها، ومبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي، وفق ماذكره الحساب الرسمي لوزارة الداخلية.

وذكرت وزارة الداخلية أن “الشرطة أعلمت بوجود جثتين لرجل وامرأة طاعنَين بالسن في قرية (بيت سابر) بريف دمشق، وبحضور هيئة الكشف الطبي والقضائي تبيّن أن جثة الرجل والإمرأة عليهما آثار طلق ناري.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن “خلال جمع الأدلة تم الاشتباه بجارة المغدورَين المدعوة (أسماء. ع) وإلقاء القبض عليها وإحضارها إلى مركز شرطة الناحية”.

وتوصلت التحقيقات بحسب منشور الداخلية إلى القبض على المشتبه بها، ومواجهتها بالأدلة واعترافها بإقدامها على قتلهما بإطلاق النار عليهما من بندقية حربية عائدة لشخص يدعى (محمد. ع) كان معها وينتظرها خارج المنزل وساعدها بذلك”.

وبيّنت وزارة الداخلية أنّ “دورية من شرطة الناحية توجهت إلى قرية (بيت سابر) لإلقاء القبض على المذكور (محمد . ع) وتعرضت الدورية لإطلاق نار من مجهولين، وتمكنت الدورية من إلقاء القبض عليه وإحضاره إلى مركز شرطة الناحية، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه”.

وختمت وزارة الداخلية أنه “تم استرداد جزء من المبالغ المسروقة، ومصادرة أداة الجريمة، وجوازي سفر باسم المقبوض عليهما كانا مجهزَين حديثاً بقصد مغادرة القطر، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما لاسترداد باقي المسروقات وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص”.

يذكر أنّ فرع الأمن الجنائي في حمص ألقى القبض، يوم الأحد، على شخص قتل صاحب مزرعة لتربية الأبقار يعمل بها، بقصد السرقة.