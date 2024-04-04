بيدرسن حول ما جرى في دمشق: عواقب وخيمة على سوريا والمنطقة

يدين دان بيدرسن، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، بشدة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، محذراً من أن هذا العمل قد يتسبب في عواقب وخيمة على سوريا والمنطقة بأكملها.

في بيان صادر عنه، أكد بيدرسن أنه يدين بشدة الهجوم على المقر الدبلوماسي لجمهورية إيران الإسلامية في دمشق، وشدد على أهمية احترام مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها وفقاً للقانون الدولي.

كما أشار إلى أنه في ظل تصاعد العنف والتهديدات في المنطقة، يجب على الأطراف المعنية الامتثال للالتزامات القانونية الدولية بدلاً من التصعيد.

وأكد على ضرورة ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، حيث أن أي خطأ في التقدير قد يؤدي إلى نشوب صراع واسع النطاق بعواقب وخيمة للغاية على سوريا والمنطقة بأكملها.