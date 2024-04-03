مجلس الأمن القومي الإيراني يعلن اتخاذ الإجراءات اللازمة رداً على الهجوم الإسرائيلي

03-04-2024

مجلس الأمن القومي الإيراني يعلن اتخاذ الإجراءات اللازمة رداً على الهجوم الإسرائيلي

عُقد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق واستشهاد الجنرال محمد رضا زاهدي وستة آخرين.

وأكد المجلس على اتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن هذا الهجوم الإرهابي.

بينما أدان الرئيس رئيسي الهجوم ووصفه بأنه انتهاك واضح للقواعد الدولية، مؤكدًا أنه لن يمر دون رد.

وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الهجوم وأكد أن إيران ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد على هذا الاعتداء.

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