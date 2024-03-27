سوريا تدين العدوان الأمريكي الذي استهدف بلدات ومواقع عسكرية في دير الزور

قالت وزارة الخارجية والمغتربين عبر صفحتها الرسميّة على “فيسبوك”، الثلاثاء، إن “سوريا تدين العدوان الأمريكي الغاشم الذي استهدف فجر الثلاثاء، قرى وبلدات ومواقع عسكرية في دير الزور، وأدى إلى استشهاد سبعة عسكريين ومدني، وجرح 32 آخرين، وخسائر مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة”.

وذكر بيان الخارجية أنّ “سوريا تؤكد حقها في الدفاع عن النفس، ومحاسبة المعتدي بالوسائل التي ينص عليها القانون الدولي، فلا يمكن أن تنسى من يعتدي على أراضيها ويقترف جرائم بحق شعبها”.

وأضافت الخارجية: “لقد نصبت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها شرطياً للعالم تحت ذرائع يدينها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، انطلاقاً من ذلك فإنه يتوجب عليها أن تنهي وجودها غير المشروع على الأراضي السورية”.

وتابع بيان الخارجية “وأن تنهي الولايات المتحدة الأمريكية دعمها المفتوح لـ “داعش” وللتنظيمات الإرهابية الأخرى التي تقوم بتمويلها وتسليحها وتشجيعها على ارتكاب الأعمال الإرهابية مثلما حدث مؤخراً في أماكن معروفة”.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنّ”سوريا تطالب دول العالم التي تناضل من أجل الحفاظ على سيادتها وحريتها واستقلالها وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان الراسخة بإدانة هذا العدوان، والتعبير عن رفضها له ومطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء وجودها غير المشروع وعملياتها العسكرية الإرهابية في المنطقة”.

وكان صرّح مصدر عسكري، أنه “شنت قوات الاحتلال الأمريكي فجر الثلاثاء، عدواناً جوياً بالطيران الحربي والمسيّر مستهدفةً عدداً من البلدات والقرى والمواقع العسكرية في محافظة دير الزور وريفها”.

وتابع المصدر العسكري “وأسفر العدوان عن ارتقاء سبعة شهداء عسكريين ومدني واحد وإصابة 19 عسكرياً و 13 مدنياً بجروح ووقوع خسائر مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة”.

يذكر أنّه ارتقى عدد من الشهداء، وأصيب آخرون، الشهر الفائت، جراء تعرّض مدينة القائم وبعض المناطق الحدودية للعراق مع سوريا لعدوان جوي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

