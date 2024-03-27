مارتن غريفيث يتنحى من منصبه.. ما هو الصندوق الذي أسسه في دمشق؟

مارتن غريفيث، البالغ من العمر 72 عامًا، هو محامٍ ودبلوماسي بريطاني ووسيط دولي معروف عمل في عدة منظمات إنسانية ودولية مختلفة. عرف غريفيث بتوليه مناصب عديدة في الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى، ومن بينها العمل كمبعوث للأمم المتحدة إلى اليمن بين عامي 2018 و2021.

قام غريفيث بزيارات متعددة إلى سوريا والتقى خلالها الرئيس السوري ووزير الخارجية، كما قام بدور رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “اوتشا”، وأسهم في إنشاء صندوق الثقة للإنعاش البكر في سوريا.

كما قاد غريفيث ضغوطًا مستمرة على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودعا الدولة الإسرائيلية إلى عدم تجاهل التحذيرات بشأن تأثير العمليات العسكرية على المدنيين الفلسطينيين.

أثارت تصريحات غريفيث حول حركة حماس ووجودها في غزة جدلاً، حيث وصفها بأنها حركة سياسية وليست جماعة إرهابية، وأكد على ضرورة بناء علاقة مع جيرانها بغض النظر عن الظروف.

تعرض غريفيث لانتقادات حادة من وسائل الإعلام الإسرائيلية وبعض السياسيين الإسرائيليين بسبب مواقفه بشأن غزة، واعتبروا أنه يستغل سلطته لصالح حماس وأن تصريحاته تهدد مصداقية الأمم المتحدة.

وكالات