استشهاد عامل سوري بغارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان

أعلنت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، مساء الأحد، عن استشهاد عامل سوري في قطاع البناء متأثراً بإصابته، وإصابة أشخاص آخرين، في غارة “إسرائيلية” استهدفت سيارة في البقاع الغربي بجنوب البلاد.

وأفادت الوكالة أن “العامل السوري بُترت يداه وساقاه، حيث كان يقود السيارة المستهدفة، ونقل حياً إلى أحد المستشفيات بالمنطقة، إلّا أنه استشهد في اليوم الثاني على أثر الإصابة.

وكانت أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن غارة “إسرائيلية” استهدفت، مساء السبت سيارة في البقاع الغربي بجنوب البلاد، مما أدى إلى حدوث إصابات لأشخاص كانوا بالقرب من السيارة المستهدفة.

وأعلن “حزب الله” في بيان، أنه تم قصف قاعدة صار*وخية ومدفعية “إسرائيلية” في الجولان السوري المحتل، بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا، رداً على القصف “الإسرائيلي” على بعلبك، السبت الماضي.

يذكر أن عاملاً سورياً استشهد وأصيب اثنان من أفراد عائلته، العام الماضي، بقصف “إسرائيلي” استهدف مزرعة لتربية الدواجن جنوب لبنان.