26-03-2024
القبض على شخصين كسرا زجاج العديد من المركبات ليلاً وسرقة محتوياتها
تمكن قسم شرطة الميدان من القبض على الفاعلين اللذين كانا يقومان بكسر زجاج نوافذ مركبات المواطنين وسرقة محتوياتها في مناطق مختلفة ضمن محلة الميدان وأحياء أخرى في دمشق.
تم القبض على الجناة بعد نصب كمين لهم في محلة جسر الميدان، وتم ضبط بحوزتهما جهاز تاب وإكسسوارات مسروقة وفقاً لوزارة الداخلية.
الفاعلان، اللذان يُدعيان محمد وعلي، اعترفا خلال التحقيق بقيامهما بعمليات السرقة وبيع المسروقات وتقاسم ثمنها. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما، وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص لمحاكمتهما بموجب القوانين النافذة.
كما أشير إلى وجود شخص آخر متورط في الجرائم المذكورة والذي لم يتم القبض عليه بعد، وأن التحقيقات ما زالت جارية للعثور عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
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