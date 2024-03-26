رمضان ذروةً للمعركة البحرية: واشنطن تتسلّل إلى سقطرى

عبر الناطق الرسمي لـ”لجنة الاعتصام” في محافظة المهرة جنوب شرقي اليمن، علي مبارك محامد، عن قلقه البالغ إزاء نشر القوات الأمريكية وتثبيت أنظمة دفاعية في جزيرة سقطرى، معتبرا ذلك تدخلا خطيرا في شؤون اليمن وانتهاكا للسيادة الوطنية.

ووصف محامد هذا الإجراء بأنه “انتهاك صارخ للسيادة الوطنية”، داعيا الحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي إلى التصدي لهذه الخطوة وعدم الموافقة عليها.

يأتي هذا التحذير في أعقاب تقارير تفيد بنشر الولايات المتحدة قواتها في جزيرة عبد الكوري بسقطرى، الجزيرة التي تقع في المحيط الهندي، واستخدام السواحل لحماية السفن العسكرية الإسرائيلية والأمريكية.

و قامت واشنطن بتعزيز الدفاعات الجوية في الأرخبيل لصد الصواريخ اليمنية المتوقعة لاستهداف السفن في تلك المنطقة.

وفي سياق آخر، أكد مصدر عسكري يمني لصحيفة “الأخبار” أن القوات البحرية اليمنية شنت هجمات متزايدة ضد السفن العسكرية الأمريكية والبريطانية، وذلك في إطار تصاعد المواجهات في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقد وصف هذا المصدر الوضع العسكري في المنطقة بالمستعر، مشيرا إلى أن القوات البحرية الأمريكية تواجه أزمة كبيرة في الدفاع بسبب الهجمات المتكررة.

من جانبها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية وقوع معارك واشتباكات في الساعات الـ48 الماضية، حيث قامت طائرة أمريكية بإسقاط طائرة مسيرة يمنية وتصديتها لصاروخين باليستيين أُطلقا من قبل القوات اليمنية في البحر الأحمر.

وكالات