حرامي أخصائي سرقة مدارس و جهات حكومية

تم الإبلاغ عن سلسلة من عمليات السرقة في جيرود، حيث قام مجهولون بسرقة منشآت حكومية ومحتويات مدارس ومبنى الهلال الأحمر والمستوصف الصحي. وفي استجابة سريعة، تمكنت شرطة الناحية من القبض على المشتبه بهم.

وقد أقر أحد المشتبه بهم، والمدعو عبد الرحيم . غ، بأنهم قاموا بسرقة مادة المازوت من إحدى المدارس الحكومية، وأنه شارك في سرقة المحتويات الأخرى مع مجموعة من الأشخاص الآخرين. وتم القبض على ثلاثة من هؤلاء المشتبه بهم، وهم مصطفى . ف، ومحمد عثمان . س، وعبد الله . ي. وخلال التحقيق معهم، اعترفوا بجرائمهم بما في ذلك قص شبك الحماية الحديدي للمدارس والهلال الأحمر والمركز الصحي، وسرقة المازوت والتجهيزات الطبية والمدرسية وبيعها في السوق السوداء.

وتم أيضًا القبض على شخص يدعى عبد الله . ق، وأقر بشراء المسروقات من المشتبه بهم على الرغم من معرفته بأنها مسروقة وفقاً لوزارة الداخلية.

تم استرداد جزء من المسروقات، ولا تزال التحقيقات جارية مع المشتبه بهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص للمحاسبة على أفعالهم.