فروقات كبيرة في أسعار السلع بين لبنان و سورية 

بات معروفا للجميع أن سورية من أغلى دول العالم بتكاليف المعيشة، حيث يظهر ذلك بالارتفاع المستمر في الأسعار رغم انخفاض سلة المعيشة العالمية للشهر السابع على التوالي.

وفي هذا السياق، عرض “عاصم أحمد” تاجر من طرطوس وعضو غرفة تجارة طرطوس، أسعار بعض المواد الأساسية التي تباع في سورية ومثيلها في لبنان، مشيرا إلى أن السعر بـ الليرة السورية.

كيلو السكر البرازيلي مستورد في لبنان ما يعادل 11900 ليرة سورية، بينما كيلو السكر البرازيلي مستورد في سورية 13500 ليرة سورية.

كيلو الرز المصري المستورد في لبنان ما يعادل 12300 ليرة سورية، وكيلو الرز المصري المستورد في سورية 15000 ليرة سورية.

لتر زيت دوار الشمس في لبنان سعره ما يعادل 18200 ليرة سورية، بينما لتر زيت دوار الشمس في سورية 22000 ليرة سورية.

كيلو الموز انتاج لبنان ما يعادل 6500 ليرة سورية، وكيلو الموز انتاج سورية 15000 ليرة سورية.

تمر خضري اكسترا مستورد في لبنان ما يعادل 56000 ليرة سورية، تمر خضري مستورد في سورية 80000 ليرة سورية.

وأشار التاجر إلى أن سعر الصرف في لبنان ١$ =90000 ليرة لبنانية، و سعر صرف ١$ في سورية= 14000 ليرة سورية.

صاحبة الجلالة